Гагин: Столтенберг молчанием подтвердил гибель полумиллиона украинских военных Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием фактически подтвердил, что в ходе конфликта ВСУ потеряли полмиллиона военнослужащих.

Ранее на заседании Европарламента депутат Клэр Дейли попросила Столтеберга прокомментировать информацию о гибели полумиллиона военнослужащих ВСУ и назвала неправдой его слова о прогрессе украинского наступления. В свою очередь генсек НАТО сказал, что никто не обещал, что будет легко и просто.

“На заседании Европарламента генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона украинских военнослужащих за время военного конфликта на Украине, который, собственного говоря, НАТО и развязала.” — сказал Гагин в интервью РИА Новости.

Напомним, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что к концу года потери ВСУ могут перевалить за 500 тысяч человек. Киев скрывает эту информацию и просто объявляет убитых бойцов пропавшими без вести.

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