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НовостиПолитика8 сентября 2023 7:09

Российские войска сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким

Группа украинских войск была уничтожена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким

Российские войска сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким

Фото: REUTERS

Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВС) совершить переправу через реку под Новодонецким в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка»,- приводит «РИА Новости» заявление начальника пресс-центра, который уточнил, что группа украинских войск была уничтожена.

Напомним, в конце августа этого года российские военные сорвали очередную попытку украинских войск окружить село Работино в Запорожской области.

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