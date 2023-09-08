Российские войска сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким Фото: REUTERS

Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВС) совершить переправу через реку под Новодонецким в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка»,- приводит «РИА Новости» заявление начальника пресс-центра, который уточнил, что группа украинских войск была уничтожена.

Напомним, в конце августа этого года российские военные сорвали очередную попытку украинских войск окружить село Работино в Запорожской области.

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