Премьер Эстонии Каллас предложила граничащим с Россией странам ввести эмбарго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала граничащие с Россией государства ввести против нее единое торговое эмбарго. Об этом сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.

Как передает портал, приграничные страны, в числе которых Польша, Литва, Латвия и Финляндия, на данный момент не поддержали это предложение.

При этом, как считает глава эстонского правительства, для успешной реализации этой инициативы ключевое значение имеет решение Хельсинки. Каллас заявила о своих намерениях обсудить данный вопрос с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Напомним, Эстония заявила о планах предложить Евросоюзу ввести эмбарго на все энергоносители из России.