HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Белоруссии Фото: REUTERS

Банковская группа HSBC с 28 октября текущего года приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц в России и Белоруссии. Об этом сообщает японская газета Nikkei, ссылаясь на внутреннюю рассылку, которая предназначалась для клиентов этого банка.

Как передает издание, такая мера группы связана с «усложнением регуляторного ландшафта» в международной финансовой сфере, а целью этих действий стало «минимизация операционной подверженности рискам» в двух странах - России и Белоруссии.

Напомним, в марте этого года HSBC Holdings plc выкупила британское подразделение американского банка Silicon Valley Bank, который обанкротился за два дня. Как писал сайт KP.RU, Министерство финансов Великобритании тогда сообщило, что сумма сделки составила один фунт стерлингов.