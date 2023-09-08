МВД Кубы задержало 17 человек за вовлечение граждан в конфликт на Украине

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что силовики задержали 17 человек по подозрению в вовлечении граждан республики в боевые действия на Украине.

“На данный момент задержаны 17 человек, один из которых является организатором этой деятельности при поддержке двух других, также проживающих в стране”, — приводит агентство Reuters слова представителя МВД республики Сесара Родригеса.

Ранее МИД Кубы заявлял, что республика занимает твердую позицию против наемничества и не принимает участие в конфликте на Украине. По уголовному кодексу Кубы, за наемничество наказывают лишением свободы до 30 лет или смертной казнью.