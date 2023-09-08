МВД России задержало лидеров неонацистской группировки «Белая масть» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ задержало лидеров неонацистской группировки «Белая масть», которые готовили серию тяжких преступлений против интересов России. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями», - сказано в заявлении ведомства.

Оперативники установили места проживания лидеров группировки. Среди задержанных были установлены лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления общеуголовной и экстремистской направленности.

В сообщениях ведомства отмечается, что при обысках нашли нацистскую символику, атрибутику и литературу. Кроме того, сообщается об изъятии холодного и огнестрельного оружия ограниченного поражения и боеприпасов.

Напомним, днем ранее, 7 сентября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы, которая вывозила из России компоненты для боевых самолетов и вертолетов, в том числе для нужд украинских войск.