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НовостиПолитика8 сентября 2023 8:20

Путин заявил, что Россия славится традициями милосердия и благотворительности

Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодёжного форума социального призвания
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин заявил, что Россия славится традициями милосердия и благотворительности

Путин заявил, что Россия славится традициями милосердия и благотворительности

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодёжного форума социального призвания. Глава государства отметил, что Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности, говорится в тексте телеграммы опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, важным является то, что представители молодежи сохраняют приверженность этим традициям и ценностям.

"Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности, бескорыстного служения Отечеству", - отметил президент.

Также Путин добавил, что все участники мероприятия объединены искренним стремлением развить социальную сферу и повысить эффективность взаимодействия на данном направлении.

Также 8 сентября российский президент Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием со дня освобождения Донбасса от нацистской оккупации в период Великой Отечественной войны.