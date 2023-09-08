Путин заявил, что Россия славится традициями милосердия и благотворительности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодёжного форума социального призвания. Глава государства отметил, что Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности, говорится в тексте телеграммы опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, важным является то, что представители молодежи сохраняют приверженность этим традициям и ценностям.

"Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности, бескорыстного служения Отечеству", - отметил президент.

Также Путин добавил, что все участники мероприятия объединены искренним стремлением развить социальную сферу и повысить эффективность взаимодействия на данном направлении.

Также 8 сентября российский президент Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием со дня освобождения Донбасса от нацистской оккупации в период Великой Отечественной войны.