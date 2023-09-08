Экс-разведчик Риттер: Владимир Путин переживет любого президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, а президент Владимир Путин способен пережить любого президента США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что гарантии безопасности Украины от стран “Большой семерки” показывают, что Путин якобы не переживет Украину и ее союзников.

“Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей "проблемы Путина"”, — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-разведчик добавил, что Россия в текущем конфликте находится на правильной стороне, из-за чего победит в нем и уничтожит киевский режим.