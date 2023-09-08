Украинский агент признался, что собирал данные о бухте Севастополя и точках ПВО Фото: Shutterstock

Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб признался, что Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины дало ему поручение собрать данные о входе в бухту Севастополя, а также месте расположения боновых заграждений и точках дислокации систем противовоздушной обороны ВС РФ.

В ходе допроса задержанный признался, что недавно с ним связался некий “Макс Полянов”, представившийся сотрудником ГУР и через пару дней предложил сотрудничать. По словам агента, Полянов запросил информацию о центральном входе в Севастопольскую бухту и местах расположения систем ПВО, охраняющих ее.

Также он добавил, что по заданию спецслужб Украины он должен был собирать данные о передвижении российских кораблей и подводных лодок, а также о взлетах боевой авиации с аэродрома “Бельбек”.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ России задержали жителя Ростовской области за передачу на Украину данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае.

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