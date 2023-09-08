Врач Миргородская: защитить глаза от усталости поможет правило «20-20-20» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работая за компьютером, многие сталкиваются с болью в глазах, возникает ощущение «песка в глазах». Врач-микрохирург Светлана Миргородская рассказывает о причинах такого дискомфорта и советует выполнять зарядку для глаз.

Боль в глазах возникает из-за того, что человек редко моргает, стараясь увидеть на экране важное. Происходит пересыхания глазной поверхности.

Помогает снять нагрузку гимнастика для глаз. Врач рекомендует соблюдать правило «20-20-20». То есть, надо чередовать труд и отдых. Через 20 минут работы надо посмотреть прямо, налево, направо в течение 20 секунд в каждую сторону. Глазной нерв в это время испытает облегчение, жжение и боль уйдут. А если нет возможности выполнять зарядку для глаз через 20 минут, то обязательно, хотя бы каждый час, отвлекаться от монитора по 5-10 минут. Следует на пару минут закрыть глаза и расслабиться, а потом посмотреть с ближнего предмета на дальний.

Полезно выполнять движения глаз по кругу, по диагонали, «восьмёркой», сжимание и разжимание век. Также при необходимости пользоваться увлажняющими каплями, уточняет специалист в беседе с "Газетой.Ru".

Итак, чтобы снять компьютерный зрительный синдром, нужно не пренебрегать гимнастикой для глаз.

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Светильник должен быть на гибком штативе длиной от 40 до 50 см, чтобы можно было менять направление и расстояние до стола. Крепление должно обеспечивать неподвижность светильника. Материал абажура не должен нагреваться. Использовать светодиодные лампы со световым потоком 400–700 люменов.

При дневном свете стол лучше расположить у окна, чтобы освещение было сбоку и не создавало тень от руки, пишет Life.