Здание полиции пострадало при взрыве в Кривом Роге

Здание правоохранительных органов повреждено из-за взрыва в Кривом Роге Днепропетровской области. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщив также о гибели одного полицейского.

Напомним, утром в пятницу, 8 сентября, о взрыве в городе сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

«Разрушено одно из зданий полиции… Погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести», - заявил глава украинского ведомства, уточнив, что после этого возник пожар на площади около 200 квадратных метров.

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