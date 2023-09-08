IT-эксперт Магомедов: по следам клея на камере банкомата вычисляют мошенников Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заведующий кафедрой информационной безопасности Шамиль Магомедов предупреждает всех пользователей банковских карт о том, что мошенники устанавливают видеокамеры на банкоматах или рядом с ними, чтобы получить доступ к персональным данным клиента, пин-коду карты.

По словам специалиста, отличить устройство преступников от настоящего средства безопасности сложно. Сигналом опасности является клей вокруг глазка камеры. Но все же особенно волноваться не стоит, так как банкоматы ежедневно строго проверяются инкассаторами.

Безопаснее всего пользоваться устройством в помещении банка, туда мошенникам пробраться практически невозможно. В том случае, если клиент пользуется банкоматом в другом месте, то необходимо защитить свои действия. При введении пин-кода свободной рукой прикройте обзор, чтобы цифры не были видны, или закройте рукой камеру на банкомате.

-Но не забывайте: если вы закрыли «легальную» камеру, в случае возникновения сложностей с операциями, вам будет труднее доказать свою правоту, - уточняет Магомедов в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее стало известно, что банки начали возвращать деньги, украденные мошенниками. Ежегодно жертвами мошенников становятся тысячи человек, а счет украденных денег идет на миллиарды, сообщили «Известия».

Тем временем, злоумышленники стали звонить по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка. Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT.

Власов предупреждает граждан не терять бдительность и помнить, что банк никому не звонит, «кроме как с рекламными предложениями».