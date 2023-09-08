Авиакомпания Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву до 17 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания Red Sea Airlines в связи с производственной необходимостью приостанавливает полеты в Москву с 8 по 17 сентября 2023 года. Об этом сообщили в Росавиации.

Росавиация также сообщает, что в ближайшее время пройдет оперативное совещание по вопросу перевозки российских туристов из Шарм-эль-Шейха и планирующих поездку в Египет в указанный период.

При этом, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам из Москвы на более позднюю. Если же человек откажется лететь, то перевозчик вернет ему деньги в полном объеме.

Между тем, между Россией и Мьянмой возобновилось авиасообщение. Первый рейс отправился 5 сентября 2023 года спустя тридцать лет перерыва, сообщили в Росавиации.