Марочко заявил, что наступление ВСУ продлится еще максимум пять недель Фото: REUTERS

У Вооруженных сил Украины осталось всего около пяти недель на наступление, несмотря на слова администрации Соединенных Штатов про шесть-семь недель. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».

— Нет, времени меньше. Уже середина сентября. В Донбасс приходит настоящая осень. У них максимум пять недель, — подчеркнул эксперт, комментируя заявление американской администрации.

Марочко отметил, что уже сейчас ситуация в украинской армии ухудшается. В рядах ВСУ растет количество небоевых потерь, а информация об этом уже начала доходить до руководства страны. В Киеве же считают, что причиной этому стала плохая работа психологов и политруков.

Напомним, что ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что наступление ВСУ завершится в ближайшие шесть-семь недель. При этом Вашингтон не ожидает от украинской армии серьезных успехов, а внутри администрации Байдена идут споры о возможных достижениях украинских подразделений.

Многие в США сходятся во мнении, что огромные потери в рядах Вооруженных сил Украины не позволят продвинуться в ходе наступления.

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