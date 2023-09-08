Цены на газ в Европе растут на фоне забастовок в Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу, 8 сентября, выросла на 8,4% из-за сообщений о начале забастовок на СПГ-заводах Chevron, расположенных в Австралии. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 394 доллар за 1 тысячу куб. м, или 35,5 евро за МВт-ч.

Ранее агентство Reuters заявил, что австралийские СПГ-заводы Gorgon и Wheatstone, которые принадлежат компании Chevron, собираются приостановить работу из-за частичных семидневных забастовок рабочих. Тем временем профсоюз Offshore Alliance предупредил, что работники этих предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку с 14 сентября этого года.

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