Сенатор Хоули: США не знают, как используется оружие, посылаемое Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член сената США Джош Хоули заявил, что американское правительство не знает, что на самом деле происходит с оружием и деньгами, передаваемыми Украине.

“Давайте скажем правду, <…> мы не понимаем, как и для чего оно используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги”, — сказал сенатор в эфире телеканала For News.

Хоули добавил, что оказанную киевскому режиму помощь необходимо поставить под контроль администрации президента США, однако этим никто не будет заниматься из-за нежелания рассказывать правду.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что для оправдания западной помощи киевский режим начал наносить удары по гражданской инфраструктуре России, выдавая их за военные успехи, в то время как на поле боя ВСУ не могут добиться поставленных целей.

В свою очередь председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов подчеркнул, что западная помощь не помогла ВСУ в наступлении и все деньги американских налогоплательщиков были просто выброшены в черную дыру.

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