МИД Украины потребовал от Пекина объяснений приезда китайских блогеров в ДНР Фото: REUTERS

Киев требует от Пекина объяснений после приезда китайских блогеров и певицы Ван-Фан в Донецкую народную республику (ДНР). Такое заявление в пятницу, 8 сентября, сделал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город», - заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Николенко отметил, что министерство инициирует запрет на въезд в Украину для всех посетивших ДНР китайских блогеров и певицы.

Напомним, днем ранее, 7 сентября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республику приехали блогеры и люди, которые интересовались ситуацией в зоне СВО, причинами неонацизма на Украине и восстановлением Донбасса.