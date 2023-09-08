В Финляндии с воздуха разбрасывают вакцину от бешенства

В Финляндии разбрасывают с воздуха вакцину от бешенства на границе с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В юго-восточных районах Финляндии, расположенных на границе с Россией, начали разбрасывать с самолета съедобную вакцину от бешенства. Об этом сообщает финское издание Yle.

Как передает издание, вакцина представляет из себя брикеты со съедобной массой, предназначенной для животных. Агентство пищевой безопасности сообщает, что таким образом возможно остановить распространение бешенства в стране.

Вакцину разбрасывают на южном побережье от восточной границы до Пюхтяя, а также на участках между Иломантси и Виролахти.

Напомним, Финляндия считается страной, свободной от бешенства. Данное заболевание не регистрировали в республике с 1991 года.