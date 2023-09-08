Полковник Макгрегор: российские войска вскоре окружат Харьков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска в ходе своего контрнаступления возьмут под контроль Харьков.

“Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков”, — сказал военный в интервью Youtube-каналу Die Weltwoche.

По мнению Макгрегора, российские войска подготовили для противника ловушку, в которой ВСУ потеряют огромное количество солдат. Военный добавил, что российская разведка позволяет находить и уничтожать любые цели противника, поэтому украинское наступление обречено.

“Это полное фиаско”, — резюмировал Макгрегор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин также отмечал, что украинское наступление потерпело полный провал. По данным Минобороны РФ, за последние три месяца ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, не добившись успеха ни на одном из направлений.

В свою очередь бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявлял, что у Киева нет шансов на победу в текущем конфликте, а ЦРУ знает о провале украинского наступления.