Самолеты ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании принимают участие в охране судов с украинским зерном в Черном море после выхода Москвы из зерновой сделки 17 июля этого года. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.

«В рамках этих операций мониторинга самолеты ВВС Великобритании совершают полеты в районе, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам, которые занимаются перевозкой зерна», - сказано в статье издания.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, премьер-министр страны Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон установит слежку за действиями Москвы в Черном море. Кроме того, глава британского правительства отметил, что спецслужбы Соединенного Королевства будут «указывать» России «на тревожные признаки».