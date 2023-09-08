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НовостиПолитика8 сентября 2023 9:39

Суд в ДНР приговорил морпеха ВСУ к 18 годам за попытку убить жителя Мариуполя

По данным следователей, боец пытался убить гражданского по мотивам политической или идеологической ненависти
Сергей ЧИКОВ
Украинского морпеха Харченко осудили на 18 лет за попытку убить мариупольца

Украинского морпеха Харченко осудили на 18 лет за попытку убить мариупольца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд ДНР приговорил командира взвода морской пехоты ВСУ к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за попытку убийства мирного жителя Мариуполя.

По данным следствия, в конце марта 2022 года обвиняемый находился на боевой позиции в Мариуполе и не менее 10 раз прицельно выстрелил в гражданского, однако не попал. Следователи считают, что покушение было совершено по мотивам политической или идеологической ненависти.

Днем ранее Верховный суд ДНР приговорил бойца Национальной гвардии Украины к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство трех мирных жителей в марте 2022 года в Мариуполе.