Суд в ДНР приговорил морпеха ВСУ к 18 годам за попытку убить жителя Мариуполя

Украинского морпеха Харченко осудили на 18 лет за попытку убить мариупольца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд ДНР приговорил командира взвода морской пехоты ВСУ к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за попытку убийства мирного жителя Мариуполя.

По данным следствия, в конце марта 2022 года обвиняемый находился на боевой позиции в Мариуполе и не менее 10 раз прицельно выстрелил в гражданского, однако не попал. Следователи считают, что покушение было совершено по мотивам политической или идеологической ненависти.

Днем ранее Верховный суд ДНР приговорил бойца Национальной гвардии Украины к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство трех мирных жителей в марте 2022 года в Мариуполе.