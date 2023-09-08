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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:38

В Новотроицке Оренбуржья обновляют трамвайный парк

Мэрия города готовит конкурсные документы для закупок
Анастасия Инчина
Анастасия Инчина
В Оренбургской области обновят трамвайный парк

В Оренбургской области обновят трамвайный парк

Фото: Тимур ХАНОВ.

По распоряжению губернатора Оренбуржья Дениса Паслера в Новотроицке обновляют трамвайный парк. Мэрия готовит документы для закупок, сообщает 56orb.

До конца года закупят 13 трамваев по 80 миллионов рублей. Предусмотрено софинансирование из областного и муниципального бюджетов. Регион выделит городу 522 миллиона рублей.

– Качество жизни в Новотроицке выросло благодаря модернизации социальной сферы, городской среды, ЖКХ. Правительство оказывает поддержку и помогает в реализации социально значимых проектов. Один из них – обновление пассажирского транспорта, - сказал Паслер.

Летом на улицы Новотроицка вышли комфортабельные автобусы ПАЗ «Вектор». Закуплено 17 единиц более чем на 100 миллионов рублей, 79 миллионов – средства областного бюджета.

Готовятся еще два новых маршрута. Они охватят частный сектор и подъезды к комбинату «Уральская Сталь».