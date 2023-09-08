Число отравившихся шаурмой в Курской области выросло до 22 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число отравившихся шаурмой в точке общественного питания в Льгове в Курской области возросло до 22 человек. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявили в управлении Роспотребнадзора по региону, уточнив, что работа заведения была приостановлена.

«Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы в павильоне „Шаурма на Гагарина“. Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, массовое отравление произошло в ночь на четверг, 7 сентября. Тогда диспетчерская скорой медицинской помощи зафиксировала сразу несколько вызовов с симптомами острой кишечной инфекции. Все они сообщили, что ели шаурму. Как писал сайт KP.RU, позже стало известно, что от инфекционно-токсического шока скончалась 23-летняя пациентка.