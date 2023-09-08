МИД РФ: члены G20 на саммите планируют принять в свои ряды Афросоюз Фото: Михаил ФРОЛОВ

На предстоящем саммите Группы двадцати, который состоимся в Нью-Дели, страны G20 хотят принять в свои ряды Афросоюз. Об этом сообщает российское министерство иностранных дел.

По данным МИД, соответствующий пункт включен в проект декларации лидеров. Российская сторона одной из первых поддержала заявку на включение в группу африканских партнеров.

"Принятие данного регионального объединения в члены "Группы двадцати" намечается на саммите в Нью-Дели, соответствующий пункт включен в проект декларации лидеров", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также, по данным министерства, совместными усилиями РФ и Афросоюз смогут внести вклад в демократизацию международных финансовых и торговых институтов.

Между тем, страны "Группы двадцати" пришли к единому подходу по поводу конфликта на Украине. Об этом проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника.