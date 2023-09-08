Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу у Работино в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска взяли тактическую паузу и за прошедшие сутки не предпринимали каких-либо активных действий под Работино и Вербовым. Этим поделился врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал. Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери, — говорится в сообщении.

Также Балицкий рассказал, что утром 8 сентября удалось пресечь попытку ВСУ провести ротацию и передвинуть украинскую разведку неподалеку от Вербового.

Ранее Евгений Балицкий рассказал, что в ночь на 7 сентября российские войска уничтожили около ста боевиков ВСУ в районе Работино и Вербового. Также противник потерял девять артиллерийских орудий и два танка.