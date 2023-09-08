В Европарламенте рассказали о потерях Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина потеряла более полумиллиона человек и часть своих территорий. Такое заявление сделала депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, опровергая его слова о том, что украинские войска «постепенно завоевывают территории».

«Это неправда. С прошлого вашего посещения Украина потеряла свои территории, потеряла более полумиллиона человек», - сказала парламентарий, отвечая генсеку НАТО.

Дейли также заявила, что украинским властям необходимо мобилизовать граждан с серьезными болезнями и инвалидностью.

Напомним, в минувший четверг, 7 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о потерях украинских войск, которые, по его словам, к концу этого года могут превзойти отметку в 500 тысяч человек. Как он отметил, поэтому Киев скрывает число умерших, объявляя погибших бойцов пропавшими без вести.