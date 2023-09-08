Экс-разведчик Шаффер: Зеленский лишь создает видимость сопротивления России Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходим недавно одобренный пакет военной помощи США лишь для создания видимости противодействия России.

“Очевидно, что Блинкен, растрачивающий деньги на наступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России. Не думаю, что это сработает”, — сказал разведчик в эфире шоу Real America’s Voice.

Шаффер добавил, что на Украине регулярно увольняют чиновников из-за коррупции, однако Вашингтон продолжает выделять огромные деньги на поддержку киевского режима. По мнению разведчика, очередной пакет военной помощи станет “мошенничеством и взятой” администрации президента США Джо Байдена.

Ранее член сената США Джош Хоули также отмечал, что американское правительство не знает, что на самом деле происходит с оружием и деньгами, передаваемыми Украине, однако администрация Байдена не возьмет данный вопрос под свой контроль из-за нежелания рассказывать правду.