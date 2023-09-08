Заболевания сибирской язвой выявили в новом очаге под Воронежем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Случаи заболевания людей сибирской язвой выявлены в новом очаге в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, уточнив, что причиной заболевания была разделка туши зараженного животного.

Как сообщают медики, из очага сибирской язвы в селе Лебединка в инфекционное отделение больницы в Воронеже направили семь человек, среди которых был резчик зараженного животного, а также люди, купившие у него мясо.

Напомним, из-за обнаружения очагов сибирской язвы в четверг, 7 сентября, ввели карантин в нескольких населенных пунктах Богучарского, а также соседнего Кантемировского района.