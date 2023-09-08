Лавров прибыл в Нью-Дели на саммит G20

Сергей Лавров прилетел на саммит G20 Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию, чтобы принять участие в саммите стран глав G20.

Самолет с главой российского дипведомства приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Фотографию и видео с места прибытия опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как писал KP.RU, Лавров прилетел в Индию из Бангладеша, где у него накануне в Бакке состоялась встреча с премьер-министром страны Шейх Хасиной.

Напомним, саммит стран "Большой двадцатки" состоится 9-10 сентября в Нью-Дели. Российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Ожидается, что Лавров примет участие в двух пленарных заседаниях. 9 сентября пройдет сессия "Одна планета", а 10-го числа - "Одно будущее". Кроме того, российский министр проведет ряд встреч на двустороннем уровне.