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НовостиПолитика8 сентября 2023 10:56

Балицкий: российские войска укрепили позиции в районе Работино двумя дивизиями

Российские войска усилили плотность артиллерийских обстрелов по противнику
Роман ПОЛОСИКОВ
Балицкий: российские войска укрепили позиции в районе Работино двумя дивизиями

Балицкий: российские войска укрепили позиции в районе Работино двумя дивизиями

Фото: Александр КОЦ

Российские позиции в районе села Работино усилились двумя дивизиями десантников. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

— Генеральный штаб нам очень сильно помог. Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет, — подчеркнул Балицкий.

Также глава региона отметил, что российские подразделения начали более плотный обстрел артиллерией по противнику в районе Работино. По его словам, сейчас украинским войскам «просто не позавидуешь».

Ранее Евгений Балицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины взяли тактическую паузу в районе Вербового и Работно. За прошедшие сутки украинские подразделения не предпринимали активных действий.