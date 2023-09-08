CNN: часики для наступления ВСУ тикают из-за приближающейся осени Фото: REUTERS

Американский телеканал CNN заявил, что у командования ВСУ остается все меньше времени на достижение успехов из-за приближающейся осени и ухудшения погодных условий.

“Для Украины часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжелые боевые условия”, — сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что Россия по-прежнему сохраняет "некоторые преимущества", в частности в численности личного состава и отсутствии страха потерять союзников.

Тем временем Украина, по мнению авторов издания, подвергается давлению со стороны союзников как по политическим, так и по стратегическим причинам, из-за чего она вынуждена параллельно готовиться к ослаблению поддержки Запада.

“Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина”, — резюмирует CNN, добавив, что исход текущего наступления серьезно повлияет на весь конфликт.

Тем временем бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что украинское наступление потерпело полное фиаско. Президент России Владимир Путин также считает, ВСУ в ходе наступления потерпели провал.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно предупреждал, что западная помощь Украине не изменит итог спецоперации и лишь затягивает конфликт.