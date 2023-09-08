Минпромторг: активы Volvo в России переданы местному инвестору Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Активы шведского автоконцерна Volvo в России были переданы отечественному инвестору. Об этом в пятницу, 8 сентября, «Известиям» рассказала пресс-служба Минпромторга РФ.

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору», - заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, совместно с новым собственником определили и российского партнера для дальнейшего развития производства на калужской площадке компании. Отмечается, что сейчас продолжается работа по скорейшему перезапуску этой площадки.

Напомним, с конца февраля прошлого года компания Volvo Group прекратила выпуск грузовиков в России, а в октябре 2022 года заявил о планах полной или частичной продажи бизнеса в стране. При этом, как писал сайт KP.RU, российское представительство сообщало, что компания не собирается отказываться от осуществления гарантийной поддержки автомобилей в Российской Федерации.