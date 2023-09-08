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НовостиПолитика8 сентября 2023 10:49

Средства ПВО сбили два дрона над избирательным участком в Херсонской области

ВСУ пытались атаковать избирательные участки в Херсонской области с помощью беспилотников
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Средства ПВО сбили два дрона над избирательным участком в Херсонской области

Средства ПВО сбили два дрона над избирательным участком в Херсонской области

Фото: REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Херсонской областью. ВСУ дронами пытались атаковать избирательный участок, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

По словам Захаровой, в Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками.

Кроме того, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник на севере Крыма. Об этом заявил губернатор региона Сергей Аксенов.