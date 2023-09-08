Ганчев: ВСУ подтягивают в Харьковскую область резервные части, включая наемников

ВСУ подтягивают резервные части, включая наемников, в Харьковскую область Фото: REUTERS

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что командование ВСУ перебрасывает в регион дополнительные резервы, выгоняя местных жителей из домов.

“В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наемников западных очень много. Мы не знаем точного количество сформировавшейся группировки у них на этом направлении, но местное население именно с той стороны говорит, что все-таки очень много”, — сказал Ганчев в эфире “Первого канала”.

По его словам, новые подразделения ВСУ занимают целые поселки и дома, а граждан принудительно эвакуируют в еще не подготовленные казармы. Ганчев добавил, что украинские войска продолжают попытки прорвать линию обороны ВС РФ в Харьковской области, но российские военные успешно пресекают все атаки противника.

Тем временем подразделения ВС России продолжают постепенное продвижение на Харьковском направлении, что был вынужден признать и бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что на данном направлении бойцы ВСУ теряют сплоченность и в скором времени могут потерпеть разгром под Харьковом.