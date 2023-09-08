Рада хочет мотивировать студентов вступать в ВСУ обещанием оплатить учебу Фото: REUTERS

В Верховную Рады поступил законопроект, который предполагает стимулирование украинских студентов на добровольное вступление в ряды ВСУ посредством оплаты их обучения. Карточку документа опубликовали на сайте парламента.

Автором инициативы является член пропрезидентской партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Законопроект внесли в Раду пятого сентября 2023 года.

Сама инициатива предполагает, что студенты колледжей и университетов, а также докторанты и аспиранты, могут пойти в украинскую армию по собственному желанию. В обмен на это будет полностью оплачено их обучение за счет государства. При этом в данный момент студенты освобождены от призыва.

В пояснительной записке к инициативе, автор рассказал, что предложенный им вариант по набору добровольцев в ряды украинской армии, в народе уже называют «мобилизацией здравого смысла».

Напомним, что ранее жители Киева рассказали, что в городе начали мобилизовывать мужчин старше 50 лет. Очевидцы рассказали, что повестки начали вручать по всех людных местах, а сотрудники военкоматов блокировали одно из общежитий, мобилизуя всех выходящих из него мужчин.