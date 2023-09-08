В Санкт-Петербурге гражданский беспилотник врезался в Эрмитаж

В Петербурге гражданский беспилотник врезался в Эрмитаж Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге в здание Эрмитажа 7 сентября врезался гражданский дрон. Беспилотник обнаружили сотрудники охраны, однако собственник квадрокоптера не объявился и не забрал свою игрушку.

“Инцидент произошел накануне днем, информация о том, что в здание влетел квадрокоптер поступила в дежурную часть через «112». Уточняется, что дрон упал у Зимней канавки, со стороны Дворцовой набережной”, — сообщает “КП-Петербург”.

В результате инцидента никто не пострадал, однако сотрудники правоохранительных органов начали расследование, поскольку полеты беспилотников, в том числе дронов и квадрокоптеров, запрещены на всей территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, с 2019 года любые квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты тяжелее 150 грамм необходимо регистрировать в Росавиации. Сайт KP.RU изучил все нюансы оформления гражданских БПЛА и опубликовал подробную инструкцию для их успешной и беспроблемной регистрации.