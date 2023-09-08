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НовостиВ мире8 сентября 2023 11:15

США направит в Румынию дополнительные боевые самолеты

Лайнеры будут выполнять задачу воздушной полиции НАТО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США направит в Румынию дополнительные боевые самолеты

США направит в Румынию дополнительные боевые самолеты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США планируют разместить в Румынии боевые самолеты, которые станут дополнением для тех, что уже выполняют задачи воздушной полиции Североатлантического альянса. Об этом заявила американский посол в Бухарест Кэтлин Кавалек.

«Посол Кавалек передала желание США продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в том числе путем размещения вскоре в Румынии боевых самолетов ВВС США», - сказано в сообщении, опубликованном военным ведомством.

Кавалек отметила, что правительство США «полностью привержено укреплению потенциала Румынии и НАТО» для защиты и сдерживания агрессии.

Напомним, пару дней назад, 6 сентября, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил союзникам по НАТО о падении обломков беспилотников на территории страны.