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НовостиПолитика8 сентября 2023 11:25

Минобороны: российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 31 беспилотник Украины

Украинские дроны сбиты в районах населенных пунктов ДНР, Запорожья и Харьковской области
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российская ПВО продолжает уничтожать снаряды ВСУ

Российская ПВО продолжает уничтожать снаряды ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 8 сентября 2023 года сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации.

Так, российскими силами ПВО были сбиты четыре американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, запущенных Украиной.

Кроме того, ВС России ликвидировали 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Дроны ВСУ были сбиты в небе над населенными пунктами Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка в Харьковской области.

Ранее KP.RU писал, что 7 сентября российская ПВО уничтожила 11 снарядов HIMARS и 41 беспилотник ВСУ. Кроме того, российские войска отбили 23 атаки штурмовых групп ВСУ.