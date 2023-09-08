Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 сентября 2023 11:26

Подоляк назвал ООН фиктивной организацией

Советник главы офиса Зеленского Подоляк считает, что ждать чего-то стоящего от ООН нет смысла
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Подоляк назвал ООН фиктивной организацией

Подоляк назвал ООН фиктивной организацией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев ждет изменения позиции ООН по украинской ситуации. Мероприятия недели высокого уровня Генассамблеи ООН пройдут с 19 по 26 сентября.

По словам Подоляка, ООН является "фиктивной организацией" и ждать от нее что-то стоящего от нее не нужно.

"Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе", - заявил Подоляк в эфире телеканала "24 канал".

Кроме того, политик отметил, что и после завершения украинского конфликта позиция ООН не изменится. По его словам, каких-либо других международных организаций не существует.

Напомним, 5 сентября стартовала 78-я сессия Генассамблеи ООН. В рамках Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии, которая состоится с 19 по 26 сентября.