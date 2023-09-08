Минобороны: российские войска отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили пять атак штурмовых подразделений ВСУ на Запорожском направлении.

“В течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.” — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации.

Днем ранее украинские войска предприняли гораздо больше попыток – за сутки российские военные отразили целых 14 атак противника. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что командование ВСУ взяло “тактическую паузу” из-за огромных потерь в районе Работино.

По его данным, на этом участке передовой за время безуспешного штурма противник потерял около 10 тысяч военных и просто не успевает вывозить с поля боя погибших солдат.