Актриса Татьяна Васильева перешла в труппу театра «Ленком» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Театральный сезон практически во всех театрах, за небольшим исключением, стартовал в последних числах августа. Зрители изучают новый репертуар и следят за переменами.

Именно они произошли в московском государственном театре Ленком Марка Захарова. На его сцене появились новые лица.

В новом сезоне зрители увидят известную актрису Татьяну Васильеву. Еще недавно она работала в театре у Иосифа Райхельгауза (к сожалению, теперь нет в «Школе современной пьесы» ни самого Райхельгауза, ни названия театра). Ав новом сезоне спешит место деятельности.

Как сообщает сайт mk.ru, актриса пока знакомится с окружением, поэтому держится пока обособленно.

«Ленком» позвал Татьяну Васильеву на роли покойной Инны Чуриковой. Сейчас многие из них заняты Татьяной Кравченко. Когда актриса согласилась, поползли слухи, что звезда «Сватов» осталась не у дел. Но в театре эти слухи не подтвердили, заверив, что Татьяна Кравченко сама попросила снизить ей нагрузку.