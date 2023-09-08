Пермский cуд взыскал в пользу государства 94,2% акций «Метафракс Кемикалс» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, требовавшей ранее признать незаконными итоги приватизации одного из крупнейших производителей формалина, а также метанола в Российской Федерации - компании «Метафракс Кемикалс».

Как передает «Интерфакс», судья огласила решение, предполагающие, что в пользу государство будет истребовано «имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" в количестве 281 млн 672 тысяч 929 штук из чужого незаконного владения АО "Медиахолдинг", 802 тысяч 299 штук - из чужого незаконного владения ОАО "Метафракс трейдинг"».

Таким образом, речь идет о 94,2% акций компании.

«Метафракс Кемикалс» по итогам прошлого года сократил выручку по РСБУ на 15% к уровню предыдущего года - до 27 млрд рублей, а чистая прибыль компании снизилась на 22,6%, составив 10,6 млрд рублей.