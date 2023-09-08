Минобороны: ВСУ потеряли 190 военных на Южнодонецком направлении за сутки Фото: REUTERS

Российские войска уничтожили 190 украинских бойцов на Южнодонецком направлении за сутки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 американского производства, — добавили в военном ведомстве.

Помимо этого российским подразделениям удалось отразить атаку штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ при помощи ударов авиации и артиллерии. Также удалось уничтожить склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения успешно пресекают попытки наступления ВСУ на Южнодонецком направлении и не допускают прорыва ни на одном из участков.