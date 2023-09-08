В Госдуме заговорили о введении 13-й пенсии ко дню рождения Фото: Евгения ГУСЕВА

В России может появиться 13-я пенсия. Ее хотят выплачивать ко дню рождения пенсионерам. Инициатором этого законопроекта в Госдуме выступил вице-спикер Борис Чернышов.

Есть большая вероятность того, что этот закон будет одобрен, так как размеры существующих пенсии в стране очень малы. Многие пенсионеры не имеют возможность вести образ жизни, который вели, получая зарплату.

Депутат Николай Земцов уверен, что у законопроекта есть все шансы на утверждение. Ведь пенсия должна приближаться к прожиточному минимуму.

- Это область, которая требует постоянной работы. Пенсия должна как-то приближаться к прожиточному минимуму, - сказал депутат телеканалу «360».

А вот рассуждать о сроках принятия документа не стал.

Ранее, депутаты выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам. Но касается предложение тех, кто проработал в сельской местности не менее 30 лет, пишет RT.

Тем временем, некоторым категориям граждан положено получать две пенсии. В рамках Закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" получать одновременно две пенсии могут люди, ставшие инвалидами после военной травмы. Им могут устанавливать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, пишет Life.