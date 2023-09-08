WP: Россия выстроила продуманную оборону против ВСУ Фото: Александр КОЦ

Американское издание The Washington Post признало, что российская армия основательно подготовилась к широкомасштабному наступлению ВСУ и выстроила мощнейшую линию обороны.

“Российские артиллерийские установки, также играющие ключевую роль в обороне, имеют передовые технологии, способны распознавать новые цели и наносить удары за считанные минуты”, — подчеркнули авторы статьи.

Также издание отмечает, что немаловажную роль в защите от атак подразделений ВСУ сыграли минные поля, которые российские войска могут создавать дистанционно, при помощи установок “Земледелие”.

Отдельно в статье приводится мнение бывшего морпеха США Марка Канциана, который считает, что при такой обороне соотношение потерь может быть даже десять к одному в пользу обороняющейся стороны.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что потери противника в десять раз превышают потери российской армии. При этом соотношение безвозвратных потерь к раненым у ВС России также значительно лучше, чем у ВСУ.

Тем временем за три месяца наступления украинские войска не достигли успехов ни на одном из направлений, потеряв при этом более 66 тысяч военнослужащих и более семи тысяч единиц военной техники.