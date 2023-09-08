Куренков: ВСУ все чаще пытаются поразить химические производства и АЭС в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСУ все чаще пытаются атаковать с помощью вооружения Запада российские химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации ЧС.

По словам Куренкова, такие объекты все чаще становятся целями для поражения со стороны украинских военных.

"Социально-значимые и потенциально опасные объекты, в числе которых химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для средств поражения, которые западные страны поставляют на Украину", - заявил он.

Промышленный рост в опасных отраслях российской экономике способствует увеличению рисков техногенных катастроф, добавил Куренков.

При этом армия России основательно подготовилась к широкомасштабному наступлению ВСУ и выстроила мощнейшую линию обороны. Это признало американское издание The Washington Post.