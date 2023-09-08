Еврокомиссия не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

В Еврокомиссии не думают о последствиях поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия не стала комментировать возможные последствия от поставок на Украину снарядов с обедненным ураном. От прямого ответа на вопрос во время брифинга ушел официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Поскольку мы в Брюсселе, я не буду отвечать за наших трансатлантических партнеров... Я бы не стал переживать из-за того, что союзники поставляют Украине для того, чтобы она смогла защититься", - сказал Стано в ответ на вопрос о последствиях для экологии и соседних государств при использовании Украиной урановых снарядов.

Ранее 6 сентября стало известно, что Вашингтон планирует поставить Киеву боеприпасы с ураном к моменту передачи танков Abrams. В Пентагоне сообщили, что тяжелая техника может оказаться у ВСУ уже этой осенью.

В Кремле, в свою очередь, предупредили Белый дом о печальных последствиях использования снарядов с ураном на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вся ответственность будет полностью лежать на США.

Сайт KP.RU рассказывал, чем опасна поставка Киеву снарядов с обеденным ураном.