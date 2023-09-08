Появилось видео службы буксира “Владимир Сунгоркин” в порту Владивостока Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В сети появилось видео, как буксир “Владимир Сунгоркин”, названный в честь журналиста, редактора, исследователя и бывшего главного редактора “Комсомольской правды”, несет службу в порту Владивостока. На видео он с легкостью поворачивает огромное по сравнению с ним судно, ровно также, как Владимир Николаевич вел за собой вперед “КП”.

Судно прибыло во Владивостокский морской рыбный порт 24 августа и стало уникальным на своем месте – благодаря мощнейшим двигателям, суммарно выдающим более пяти тысяч лошадиных сил, корабль может развивать непривычную для своего класса скорость в 12 узлов, а также маневрировать во всех направлениях и тянуть гораздо более крупных собратьев.

“С первого взгляда понятно, что этот буксир мощный и надежный. Таким и был мой папа”, — отметил сын Сунгоркина Григорий во время встречи корабля в порту Владивостока.

Напомним, Владимир Николаевич умер от инсульта 14 сентября 2022 года во время экспедиции по сбору материала о первопроходце Дальнего Востока Владимире Клавдиевиче Арсеньеве. В честь 69-летия легендарного главреда “Комсомолки” сайт KP.RU вспомнил его самые запомнившиеся высказывания и раскрыл его секрет успеха.

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