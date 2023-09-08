Минобороны РФ: дежурные силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что около 15:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны при помощи беспилотников самолетного типа.

Как отмечают в ведомстве, летательный аппарат уничтожили над Белгородской областью.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим пытается атаковать гражданские объекты на территории Российской Федерации и выдавать их за победы в конфликте. Такую ложь властей Украины глава военного ведомства объясняет тем, что в зоне спецоперации ВСУ не могут добиться никаких успехов и не оправдывают надежды западных союзников.