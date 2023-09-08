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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:39

Умер Марк Боан, бывший главный дизайнер Dior

Французский модельер умер на 98 году жизни
Екатерина КОСОБОКОВА
Умер Марк Боан, бывший главный дизайнер Dior

Умер Марк Боан, бывший главный дизайнер Dior

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер бывший главный дизайнер модного дома Dior Марк Боан. Французский модельер скончался в возрасте 97 лет. Об этом в пятницу, 8 сентября, проинформировало издание Figaro.

«Марк Боан скончался 6 сентября в возрасте 97 лет в своем особняке в Бургундии», - сообщила газета.

Боан познакомился с основателем модного дома Кристианом Диором, который и пригласил его на работу в Dior. В 1960 году модельер занял пост главного дизайнера, сменив Ива Сен-Лорана. В общей сложности Боан проработал в модном доме 29 лет.

Французский модельер одевал многих знаменитостей. Среди них - актрисы Элизабет Тейлор и Грейс Келли, принцессы Монако Каролина Маргарита Луиза и Стефания Мария Елизавета, а также художница Ники де Сен-Фалль.

Сайт KP.RU писал, что в апреле 2023 года умер известный модельер Вячеслав Зайцев. Он скончался в возрасте 85 лет в Москве после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания.

Через несколько дней скончался знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью, которая и стала причиной его смерти. Кутюрье диагностировали онкологию в 2016 году, и с тех пор он перенес несколько операций.