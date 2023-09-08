Умер Марк Боан, бывший главный дизайнер Dior Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер бывший главный дизайнер модного дома Dior Марк Боан. Французский модельер скончался в возрасте 97 лет. Об этом в пятницу, 8 сентября, проинформировало издание Figaro.

«Марк Боан скончался 6 сентября в возрасте 97 лет в своем особняке в Бургундии», - сообщила газета.

Боан познакомился с основателем модного дома Кристианом Диором, который и пригласил его на работу в Dior. В 1960 году модельер занял пост главного дизайнера, сменив Ива Сен-Лорана. В общей сложности Боан проработал в модном доме 29 лет.

Французский модельер одевал многих знаменитостей. Среди них - актрисы Элизабет Тейлор и Грейс Келли, принцессы Монако Каролина Маргарита Луиза и Стефания Мария Елизавета, а также художница Ники де Сен-Фалль.

Сайт KP.RU писал, что в апреле 2023 года умер известный модельер Вячеслав Зайцев. Он скончался в возрасте 85 лет в Москве после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания.

Через несколько дней скончался знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью, которая и стала причиной его смерти. Кутюрье диагностировали онкологию в 2016 году, и с тех пор он перенес несколько операций.